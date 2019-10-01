Бывшая легкоатлетка, а ныне телеведущая Ольга Богословская объяснила смысл новых ракурсов в спортивных телетрансляциях.

По словам Богословской, она не считает новые ракурсы оскорбительными, а их цель — передать зрителю момент максимального пика подготовки к толчку, к первому шагу.

«То, что упускают зрители, потому что это пик концентрации», — сказала экс-спортсменка, слова которой приводит «Взгляд».

Отметим, в Катаре была опробована новинка — съемка сзади и снизу спортсменов, готовящихся к старту, чем возмутилась немецкая бегунья Джина Люкенкемпер. Кроме того, соотечественница Люкенкемпер, Татьяна Пинто, тоже выразила недоумение и пожаловалась на такую съемку.

После случившегося скандала организаторы стали демонстрировать лишь крупные планы спортсменов на старте и начали удалять видео в конце дня.