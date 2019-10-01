Чемпионат мира по легкой атлетике уже успел порадовать Россию двумя золотыми наградами, завоеванными прыгуньями Анжеликой Сидоровой и Марией Ласицкене. Несмотря на то, что спортсменки выступают под нейтральным флагом, никто, включая IAAF, не забывает, какую именно страну они представляют. Но если болельщики могут просто радоваться у телеэкранов, спортсменам в Дохе приходится несладко. Nevasport рассказывает, что за ужасы творятся в Катаре.

Аномальная жара

Погодные условия жаркого Катара превращают спортивный праздник в настоящую катастрофу. Аномальная жара заставляет атлетов думать не о медалях, а о том, как бы просто добраться до финиша. Даже глубокой ночью температура воздуха превышает 30 градусов — что говорить о дневном времени, когда вовсю светит солнце?

Для того, чтобы обезопасить здоровье спортсменов, организаторы перенесли марафонские дистанции на более позднее время, но и это, увы, не спасает.

Россиянка Анна Смердова, специализирующаяся на спортивной ходьбе, жестко раскритиковала условия проведения чемпионата. «Проводить марафон и ходьбу в таких условиях — это издевательство. Есть люди, которые хотят бегать в экстремальных условиях, так пусть они там и бегают», — заявила спортсменка.

К её словам невозможно придраться: если на стадионе есть хоть какая-то система кондиционирования, то тем, кто выступает на длинных дистанциях, на такое рассчитывать не приходится.

Идея проведения чемпионата мира в Катаре вообще кажется немного абсурдной. Заставлять людей бежать марафон по 40-градусной жаре — мягко говоря, не очень здраво, и это понятно каждому. Почему тогда выбрали Доху? Во всем виноват футбол. В 2022-м году Катар примет чемпионат мира, и стране нужно готовиться к проведению крупных международных соревнований. Чтобы к мундиалю быть во всеоружии, в жертву принесли легкую атлетику.

Звучало всё многообещающе: первая в мире арена с кондиционированием должна была обеспечить комфорт и болельщикам, и спортсменам. Но первый блин, как говорится, комом. Хотя, если говорить откровенно, не такой он и первый — Катар регулярно принимает этап Бриллиантовой лиги и теннисные турниры АТР и WTA.

«Кажется, что страна не совсем пригодна для жизни людей, здесь слишком жарко. На стадионе очень тяжело дышать, поскольку очень высокая влажность», — поделилась ещё одна россиянка Полина Миллер.

Система охлаждения, которая должна приносить пользу, напротив, ставит здоровье спортсменов под угрозу — создается резкий перепад температур, атлеты попадают из жары в холод. «Очень опасные переходы из тренировочного поля, где духотища, в тоннель, где жутко холодно из-за кондиционеров. В столовой действительно очень холодно, жутко дует просто», — рассказала Мария Ласицкене, которая, несмотря на все тяготы, завоевала золотую медаль в прыжках в высоту.

Условия проживания спортсменов

Как показал опыт прошедших четырех дней турнира, Катару действительно предстоит еще много подготовительной работы. В этот раз не удалось предоставить даже нормальные условия проживания для прибывших атлетов. От влажной жары, присущей местному климату, не спрятаться даже в номерах отеля.

Как рассказывают сами спортсмены, у многих из них не работают кондиционеры. «Из кондиционера идёт дым, как будто на тебя четыре человека курят. Не знаю, как можно жить в таком номере», — рассказала всё та же Ласицкене.

Не одна она столкнулась с подобной проблемой — в некоторых номерах по стенам начинала струиться вода, стоило только включить кондиционер.

Кроме того, спортсмены лишены возможности даже нормально поесть перед стартами. «Не то, что не вкусно, а у этой еды вообще нет никакого вкуса. Такое ощущение, что картошка с землёй, если честно», — вновь откровенно описала ситуацию Ласицкене. Вдобавок к этому, спортсмены жалуются на постоянную грязь в номерах.

Организация соревнований

Не лучшим образом обстоят дела и на стадионе, где проходят соревнования. Иногда спортсменам не дают возможности даже нормально размяться, поэтому они выходят на старт не в полной готовности. Такая проблема, например, настигла россиянку Екатерину Ивонину: ей не хватило пяти секунд для того, чтобы пробиться в финал соревнований в стипль-чезе — беге на 3000 метров с препятствиями.

По словам Ивониной, ей не удалось провести полноценную разминку перед забегом. «Нам сказали, что в кол-руме можно будет это сделать, но там не получилось нормально», — рассказала Екатерина. К этому примешалось и то, что организаторы не сразу выдали ей правильный номер. «Мне дали номер с неправильной фамилией, написали «Иванова». Пришлось менять», — призналась Ивонина.

Вчера от девушек поступили новые жалобы, которые изрядно удивили как своей необычностью, так и массовостью. Спортсменки выразили недовольство по поводу нового подхода к съемке соревнований: на старте девушек снимали с разных ракурсов — в том числе, снизу и сзади. «Не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки», — рассказала немецкая атлетка Джина Люкенкемпер, с которой согласилась и ей подруга по команде Татьяна Пинто.

Intime Einblicke bei Gina — Was sollen diese Bilder überhaupt bringen? https://t.co/SaMfn7Jn0w #Sport #News — BILD Sport (@BILD_Sport) September 30, 2019

В IAAF поступили многочисленные жалобы от спортсменок, из-за чего организаторы были вынуждены «подчистить» фото- и видеоотчеты с забегов.