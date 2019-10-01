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  • 11:14,  1 октября 2019
Футбол
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Власти Петербурга дали на выбор УЕФА семь тренировочных полей к финалу ЛЧ

Стадион "Газпром-Арена"
Стадион "Газпром-Арена". Фото: Nevasport/Ирина Красько

Власти Петербурга предложили УЕФА на выбор семь тренировочных полей для команд, которые примут участие в финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Об этом сообщает ТАСС, которое приводит слова вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова.

«В ближайшее время УЕФА определится с выбором конкретного объекта», — сказал Кириллов.

Напомним, о назначении стадиона «Зенита» принимающим финал ЛЧ-2021 стало известно после заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во вторник в Любляне (Словения). На заседании исполкома УЕФА также было принято решение о том, что мюнхенская «Альянц-Арена» примет финал Лиги чемпионов в 2022 году, а еще через год итоговый матч главного европейского футбольного турнира примет лондонский «Уэмбли».

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