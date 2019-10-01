Впервые в России летом 2020 года пройдут международные соревнования по триатлону.

Мероприятие IRONMAN 70.3 состоится в июле, о чем сообщает пресс-служба Смольного слова которой приводит 78.ru.

Триатлон под эгидой IRONMAN 70.3 представляет собой гонку из трех непрерывных этапов. Первым будет заплыв на 1,9 километров, вторым — заезд на велосипедах на 90 километров, третьим — марафон длиной 21,1 километров. Соревнование обещает серьезный приток туристов в Петербург: ожидается, что его посетят около десяти тысяч гостей из 60 стран мира.

Место проведения IRONMAN 70.3 — территория Крестовского и Елагина островов, а также акватория Гребного канала. Что касается велосипедной гонки, она будет проходить на Приморском шоссе и протянется через Яхтенный мост по трассе А-118 в сторону Кронштадта и обратно.