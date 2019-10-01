Агент Чалова: Летом «Кристал Пэлас» снова может сделать предложение

Агент нападающего ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга прокомментировал интерес «Кристал Пэлас» к своему клиенту.

По словам Варги в эфире программы «Инсайдеры» на «Матч Премьер», он обсуждал с главным тренером «Кристал Пэлас» Роем Ходжсоном Чалова, и россиянин действительно ему нравится, поэтому Варга не исключает, что летом «Кристал Пэлас» снова сделает предложение.

Напомним, в летнее трансферное окно «Кристал Пэлас» делал два предложения ЦСКА по Чалову. Англичане были готовы заплатить за него 25 миллионов евро. Однако руководство московского ЦСКА выдвинуло условие, при котором клуб согласится отпустить нападающего Фёдора Чалова.