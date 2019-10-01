Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли рассказал, как изменилось его мнение о Хабибе Нурмагомедове после боя с Дастином Порье.

Кевин Ли, слова которого приводит MMAJunkie, признался, что если бы его спросили перед боем Хабиба с Порье, он бы сказал, что у Тони 90 процентов шансов на победу, однако после того, как он увидел, что Хабиб сделал с Порье, Ли считает, что Фергюсону будет очень тяжело победить его.

Напомним, 7 сентября россиянин защитил титул чемпиона UFC. Он выступил на турнире UFC 242 в Абу-Даби, где его соперником стал американец Дастин Порье. Нурмагомедов одержал досрочную победу в третьем раунде, применив к сопернику удушающий прием. После окончания поединка Порье не сдержал эмоций и расплакался прямо в октагоне.