Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм поделился впечатлениями от победы на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе на дистанции 400 с барьерами.

По словам Вархольма, это был очень тяжелый забег, и он чувствовал, будто сердце вот-вот остановится.

«Даже подумал: „Я сейчас умру, но оно того стоит“. Мне повезло одержать победу. Считаю, что выиграл заслуженно, но в будущем опередить этих парней будет сложно», сказал Вархольм, слова которого приводит ВВС.

Ранее российская легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Дохе, став трехкратной чемпионкой мира по легкой атлетике. Ласицкене не испортила ни одной соревновательной попытки, все уровни взяв с первого раза. Для победы россиянке хватило результата в 2 метра 4 сантиметра.