Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу своей команды в первом матче Кубка мира. На старте турнире россияне обыграли сборную Ирана со счётом 3:1.

Саммельвуо сообщил, что доволен результатом матча, но гораздо больше его радует дух, который проявила команда. «Но у нас нет времени праздновать, турнир такой, что сейчас надо сохранить концентрацию на следующие игры. Я не люблю говорить про победы, тем более когда прошел только первый тур», — сказал тренер, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, игра состоялась сегодня, 1 октября, в японском городе Нагано. Уже завтра российским волейболистом предстоит вновь выйти на площадку и сыграть с соперниками из Канады.

Ранее сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы, вылетев на стадии четвертьфинала после поражения от Словении.