Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась фотографией из Шанхая, где готовится выступить на коммерческом турнире Shanghai Trophy. Соревнования будут проходить в период с 3 по 5 октября.

В силе заявленных спортсменок также кореянка Эн Су Лим и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, однако участие последней находится под вопросом. Спортсменка восстанавливается после травмы и ещё ни разу не выходила на лёд в нынешнем сезоне.

Помимо Медведевой, Россию на турнире представят Александр Самарин, спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также танцевальный дуэт Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

Напомним, в стартовавшем сезоне Медведева приняла участие в одном турнире серии Challenger — Autumn Classic, где заняла второе место, уступив японке Рике Кихире.