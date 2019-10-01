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  • 13:06,  1 октября 2019
Баскетбол
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«Зенит» показал зарядку перед матчем с «Зеленой Гурой» в Польше

&#171;Зенит&#187; показал зарядку перед матчем с &#171;Зеленой Гурой&#187; в Польше
Дмитрий Хвостов, БК "Зенит". Фото: Николай Овсянников/Nevasport

Баскетбольный клуб «Зенит» прилетел в Польшу для участия в матче Единой лиги ВТБ против местной «Зелены Гуры». В историях клубного «Инстаграма» пресс-служба показала, как спортсмены разминаются в день игры.

Фото: инстаграм БК «Зенит»

Напомним, матч состоится сегодня, 1 октября, и начнется в 20:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Встреча пройдет на арене «Холл Зелена Гура». Если для «Зенита» этот матч станет первым в сезоне, то поляки уже дважды выходили на паркет. Они сыграли против «Химок» в Единой Лиге ВТБ, затем— против «СПР Люблин» в польской Экстралиге. Оба матча «Зелена Гура» проиграла.

Первый домашний матч «Зенита» в новом сезоне пройдет 11 октября — в рамках Евролиги петербуржцы примут «Барселону».

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