«Зенит» показал зарядку перед матчем с «Зеленой Гурой» в Польше

Баскетбольный клуб «Зенит» прилетел в Польшу для участия в матче Единой лиги ВТБ против местной «Зелены Гуры». В историях клубного «Инстаграма» пресс-служба показала, как спортсмены разминаются в день игры.

Напомним, матч состоится сегодня, 1 октября, и начнется в 20:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Встреча пройдет на арене «Холл Зелена Гура». Если для «Зенита» этот матч станет первым в сезоне, то поляки уже дважды выходили на паркет. Они сыграли против «Химок» в Единой Лиге ВТБ, затем— против «СПР Люблин» в польской Экстралиге. Оба матча «Зелена Гура» проиграла.