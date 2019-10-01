Пилот Формулы-1 Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», расстался со своей девушкой для того, чтобы сосредоточиться на гонках.

Девушка удалила практически все совместные фотографии с Леклером, которые были размещены в социальной сети. В прямом эфире «Инстаграма» она призналась, что гонщик бросил её из-за Формулы-1.

«Леклер оставил меня потому, что он захотел посвятить себя «Феррари», — заявила девушка.

Напомним, на данный момент Леклер занимает третью строчку личного зачета пилотов, имея 215 набранных очков. Однако всего в трех очках от него располагается пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который постарается отвоевать место в тройке лидеров в оставшихся гонках сезона.

В октябре пилотам предстоит выступить дважды — в Японии и в Мексике. Затем их ждут три гонки в ноябре — в США, Бразилии и ОАЭ.