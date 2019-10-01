Голкипер петербургского СКА Алексей Мельничук признан лучшим среди вратарей КХЛ в сентябре 2019 года.

Вместе со своей командой Мельничук одержал победы в шести из восьми матчей, трижды отыграв «на ноль», что стало лучшим результатом в прошедшем месяце. Согласно статистике, голкипер отразил 96,08% бросков, коэффициент надежности составил 0,82.

Лучшим защитником был признан Микаэль Викстранд из «Ак Барса», лучшим нападающим — Дамир Жафяров из «Торпедо». Также КХЛ определила самого успешного новичка, им стал ещё один защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев.

После тринадцати сыгранных матчей СКА занимает второе место турнирной таблицы Западной конференции, «Торпедо» располагается на четвертой строчке. «Ак Барс» возглавляет список команд Восточной конференции, казанский клуб провел одиннадцать матчей в нынешнем сезоне.