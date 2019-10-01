33-летний американский легкоатлет Томас Стэнли погиб от удара молнии во время забега на 50 км.

Трагедия произошла в Канзасе (США). Как сообщает ESPN, другие участники соревнований пытались оказать Стэнли первую помощь, но спасти его жизни не удалось. Директор соревнований Кэролин Робинсон отметила, что супруге погибшего спортсмена была вручена медаль, которая предназначалась для Стэнли.

Бег не был основным занятием Стэнли — он был сотрудником компании, специализировавшейся на проведении тренингов по лидерству. Вместе с супругой спортсмен воспитывал троих детей.

Организаторы соревнований выразили соболезнования семье погибшего. «Семья Томаса сказала, что шанс погибнуть от удара молнии составляет 1 на миллион. Томас действительно был единственным в своём роде», — гласит заявление.