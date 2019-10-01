Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов заявил, что его команда намерена обыграть «Зенит» во втором круге чемпионата России.

В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой, «Зенит» одержал победу со счётом 2:0. Федотов отметил, что в том матче главный арбитр встречи Сергей Карасев допускал ошибки в обе стороны.

«Но мы провели очень содержательный матч, нанесли 20 ударов по воротам, а сами не попадали в пустые ворота. Эти разговоры будут продолжаться, поэтому единственная задача «Оренбурга» во втором круге — обыграть «Зенит», — заявил Федотов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

После одиннадцати туров чемпионата «Зенит» имеет 23 набранных очка и делит второе место с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Ростовом». «Оренбург» с 11 очками идет на одиннадцатом месте. В следующем матче подопечные Сергея Семака встретятся с «Уралом», команда Федотова сыграет с «Динамо».