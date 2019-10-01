Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов ответил на высказывание Василия Уткина, назвавшего «Зенит» империей зла.

«Ну, называть можно как угодно. Давайте «Реал» назовём империей зла, давайте называть «Спартак» империей зла», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит». Комментатор отметил, что раньше в российском футболе доминировал «Спартак», теперь ситуация поменялась.

«Сейчас так получилось, что «Газпром» патронирует «Зенит». А чем РЖД уступает «Газпрому»? Чем Федун и «Лукойл» уступают «Газпрому»? У «Динамо» – ВТБ», — сказал Орлов и подчеркнул, что как петербуржец он благодарен «Газпрому» за хорошие условия для команды.

Напомним, на данный момент «Зенит» имеет 23 очка и делит второе место с тремя клубами — «Ростовом», «Локомотивом» и» Краснодаром». Возглавляет турнирную таблицу московский ЦСКА.