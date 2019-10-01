Сборная России по волейболу проведет второй матч на Кубке мира среди мужских команд. Подопечные Туомаса Саммельвуо встретятся с командой Канады, игра пройдет сегодня, 2 октября, и начнется в 8:00 по московскому времени.

Кубок мира проходит в Японии, матчи с участием России состоятся в Нагано. Первым соперником российской команды была сборная Ирана, игра прошла накануне, 1 октября. Российские волейболисты победили в трёх партиях со счётом 3:1.

После матча Саммельвуо отметил, что рад видеть проявленный командой дух. Однако тренер подчеркнул, что после первого тура рано о чем-либо говорить.

Напомним, перед Кубком мира состоялся чемпионат Европы, на котором россияне выступили неудачно и дошли лишь до четвертьфинала, где уступили Словении.