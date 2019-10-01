Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу над Ираном в первом матче Кубка мира. Игра завершилась в четырех сетах со счётом 3:1.

Саммельвуо подчеркнул, что команде некогда праздновать победу, так как уже завтра предстоит сыграть с Канадой. «У нас новая команда, надеюсь, у нас будет достаточно энергии. Я не говорю «молодая» команда, потому что Гранкину почти 50 лет, но он всё ещё хочет быть здесь. Я рад, что игроки хотят выступать за сборную», — заявил Саммельвуо, слова которого официальный сайт FIVB.

Напомним, Кубок мира стартовал сегодня, матчи с участием сборной России проходят в Нагано. Перед стартом турнира завершился чемпионат Европы, на котором российская команда выступила неудачно и дошла только до четвертьфинала, где уступила Словении в четырех партиях.