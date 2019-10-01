В Шанхае стартует турнир Shanghai Trophy, в котором примут участие российские фигуристы. Соревнования будут проходить в период с 3 по 5 октября.

Российскую команду будут представлять Евгения Медведева, Александр Самарин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В числе заявленных спортсменок также кореянка Эн Су Лим и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, однако участие последней находится под вопросом. Спортсменка восстанавливается после травмы и ещё ни разу не выходила на лёд в нынешнем сезоне.

Бойкова и Козловский изначально не планировали выступать в Шанхае, однако попали в состав участников после того, как с турнира снялись Наталья Забияко и Александр Энберт.