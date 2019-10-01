Александр Протасовицкий, друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пока не сможет выйти на свободу по УДО.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении было рассмотрено сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде Брянской области.

Суд дважды переносил рассмотрение ходатайства, предыдущее должно было состояться 24 сентября, но было отложено из-за неявки адвоката — автора ходатайства.

Напомним, Протасовицкий был заключен под стражу вместе с Мамаевым, Кокориным и его младшим братом Кириллом, которые уже вышли на свободу. Компания была задержана за участие в двух драках в центре Москвы, с октября прошлого года обвиняемые находились в местах лишения свободы. Сначала они отбывали наказание в СИЗО «Бутырка», затем их этапировали в колонию. В сентябре все, кроме Протасовицкого, вышли по УДО.