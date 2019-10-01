Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о подготовке к чемпионату мира в Катаре. Спортсмен сообщил, что восстановление после травмы проходило сложно.

«Ужасно тяжело, в июле мне на ногу свалился соперник, и хотя обошлось без серьезных увечий, но оказалось, что здоровье элитного спортсмена — это очень хрупкое равновесие», — сказал Шубенков, слова которого приводит «Матч ТВ».

Спортсмен подчеркнул, что, несмотря на сложности, перед чемпионатом мира он принял участие в серии стартов. «Хотя результаты там были не ахти, надеюсь, мы все что могли — сюда привезли», — добавил Шубенков.

Напомним, Шубенков специализируется на спринтерском беге с барьерами, он является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. Финалы на 110 м с барьерами на чемпионате мира в Катаре состоятся завтра, 2 октября.