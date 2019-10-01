Перед матчем Россия — Шотландия выступит Дима Билан

Перед отборочным матчем чемпионата Европы между сборными России и Шотландии выступит российский певец Дима Билан.

Матч состоится на стадионе «Лужники» 10 октября и начнется в 21:45 по московскому времени. Помимо выступления Билана, перед игрой состоится автограф-сессия бывших футболистов сборной России Дениса Колодина, Руслана Нигматуллина, Алексея Смертина, Александра Ширко, Руслана Пименова, Дмитрия Сенникова, Андрея Каряки и Ролана Гусева.