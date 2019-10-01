Перед матчем Россия — Шотландия выступит Дима Билан

Перед отборочным матчем чемпионата Европы между сборными России и Шотландии выступит российский певец Дима Билан.
Матч состоится на стадионе «Лужники» 10 октября и начнется в 21:45 по московскому времени. Помимо выступления Билана, перед игрой состоится автограф-сессия бывших футболистов сборной России Дениса Колодина, Руслана Нигматуллина, Алексея Смертина, Александра Ширко, Руслана Пименова, Дмитрия Сенникова, Андрея Каряки и Ролана Гусева.
Напомним, ранее РФС опубликовал список футболистов, вызванных в национальную команду на отборочные матчи Евро-2020 в октябре.
Отметим, после матча со сборной Шотландии национальная команда России встретится со сборной Кипра 13 октября в Никосии, игра стартует в 19:00 по московскому времени.
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