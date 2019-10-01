Правило, согласно которому пилот Формулы-1 может изменить дизайн шлема всего один раз за сезон, может быть пересмотрено.

Об этом сообщил гоночный директор FIA Майкл Маси, слова которого приводит RaceFans. «Я сказал гонщикам на брифинге в пятницу, что мы рассмотрим возможность изменения этого правила. Но тут дело не только в ФИА. Есть ещё F1 Group», — заявил Маси.

Напомним, активное обсуждение данного правила началось на этапе Гран-при в Сочи, так как россиянин Даниил Квят хотел выступить в шлеме, подготовленном специально для домашнего этапа. По словам пилота, дизайн был разработан на основе российского флага. Но организаторы запретили Квяту менять шлем, так как один раз в этом сезоне он уже использовал новый дизайн.

Квят остался разочарован этим ограничением и назвал правило абсурдным.