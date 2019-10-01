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  • 14:58,  1 октября 2019
Бокс/MMA
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Стало известно, сколько заработают Емельяненко и Кокляев за боксерский поединок

Стало известно, сколько заработают Емельяненко и Кокляев за боксерский поединок
Александр Емельяненко. Фото: Instagram

Журналист Игорь Лазорин в Instagram рассказал о суммах гонораров Михаила Кокляева и Александра Емельяненко за их поединок

По словам Лазорина, канал «Рен-ТВ» является одним из организаторов боя Емельяненко – Кокляев, и Кокляев попросил за поединок около 80 тысяч долларов, а стандартный гонорар Александра – примерно в два раза выше.

Ранее Емельяненко объявил, что подписал контракт на бой с Кокляевым. Спортсмен еще в середине лета сообщал, что бой, скорее всего, состоится нынешней осенью. Весной Кокляев заявил, что сможет положить Емельяненко с одного удара. При обсуждении возможного боя спортсмены успели обменяться видеообращениями несколько раз.

Кроме того, Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя против стронгмена Михаила Кокляева. Емельяненко заявил, что может поставить новый рекорд быстрого нокаута в бою с Кокляевым, но не видит в этом смысла.

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