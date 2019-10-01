Стало известно, сколько заработают Емельяненко и Кокляев за боксерский поединок

Журналист Игорь Лазорин в Instagram рассказал о суммах гонораров Михаила Кокляева и Александра Емельяненко за их поединок

По словам Лазорина, канал «Рен-ТВ» является одним из организаторов боя Емельяненко – Кокляев, и Кокляев попросил за поединок около 80 тысяч долларов, а стандартный гонорар Александра – примерно в два раза выше.

Ранее Емельяненко объявил, что подписал контракт на бой с Кокляевым. Спортсмен еще в середине лета сообщал, что бой, скорее всего, состоится нынешней осенью. Весной Кокляев заявил, что сможет положить Емельяненко с одного удара. При обсуждении возможного боя спортсмены успели обменяться видеообращениями несколько раз.