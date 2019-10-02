Сборная России по волейболу сыграет с Канадой в матче Кубка мира среди мужских команд. Игра будет проходить сегодня, 2 октября, и начнется в 8:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Для подопечных Туомаса Саммельвуо этот матч станет вторым в рамках турнира: вчера, в первый день соревнований, россияне встречались со сборной Ирана и одержали победу в четырех сетах со счётом 3:1.

Кубок мира станет возможностью реабилитироваться за неудачный чемпионат Европы: российские волейболисты, будучи одними из фаворитов турнира, дошли лишь до четвертьфинала, где проиграли Словении.