Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева попробовала исполнить каскад из тройных флипа и риттбергера на тренировке турнира Shanghai Trophy.

Флип Медведева прыгнула чисто, в то время как риттбергер получился недокрученным.

Напомним, ранее вторым прыжком в каскаде Медведева исполняла тройной тулуп, который стоит значительно дешевле. Сейчас запланированный контент спортсменки на короткую программу выглядит следующим образом: тройной флип-тройной риттбергер, двойной аксель и тройной лутц.

Турнир Shanghai Trophy будет проходить в Шанхае в период с 3 по 5 октября. Помимо Медведевой, Россию представят Александр Самарин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Также на турнир заявлена представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, которая еще ни разу не выходила на лед в этом сезоне из-за травмы.