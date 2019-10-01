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  • 14:58,  1 октября 2019
Криминал
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Адвокат — об отказе в УДО Протасовицкому: Пытавшие человека до смерти вышли

Павел Мамаев и Александр Кокорин
Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: инстаграм Кокорина

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, прокомментировала решение суда отказать её подзащитному в условно-досрочном освобождении.

Прилипко призналась, что у неё не хватает слов, чтобы описать произошедшее. «Тут даже не двойные, а тройные стандарты. Я недавно читала в прессе про сотрудников колонии, которые довели пытками человека до смерти – вышли по УДО», — заявил адвокат, слова которой приводит «Чемпионат».

Напомним, Протасовицкий был заключен под стражу вместе с Павлом Мамаевым, Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом, которые уже вышли на свободу. Компания была задержана за участие в двух драках в центре Москвы, с октября прошлого года обвиняемые находились в местах лишения свободы. Сначала они отбывали наказание в СИЗО «Бутырка», затем их этапировали в колонию. В сентябре все, кроме Протасовицкого, вышли по УДО.

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