Адвокат — об отказе в УДО Протасовицкому: Пытавшие человека до смерти вышли

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, прокомментировала решение суда отказать её подзащитному в условно-досрочном освобождении.
Прилипко призналась, что у неё не хватает слов, чтобы описать произошедшее. «Тут даже не двойные, а тройные стандарты. Я недавно читала в прессе про сотрудников колонии, которые довели пытками человека до смерти – вышли по УДО», — заявил адвокат, слова которой приводит «Чемпионат».
Напомним, Протасовицкий был заключен под стражу вместе с Павлом Мамаевым, Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом, которые уже вышли на свободу. Компания была задержана за участие в двух драках в центре Москвы, с октября прошлого года обвиняемые находились в местах лишения свободы. Сначала они отбывали наказание в СИЗО «Бутырка», затем их этапировали в колонию. В сентябре все, кроме Протасовицкого, вышли по УДО.
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