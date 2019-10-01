Адвокат — об отказе в УДО Протасовицкому: Пытавшие человека до смерти вышли

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, прокомментировала решение суда отказать её подзащитному в условно-досрочном освобождении.

Прилипко призналась, что у неё не хватает слов, чтобы описать произошедшее. «Тут даже не двойные, а тройные стандарты. Я недавно читала в прессе про сотрудников колонии, которые довели пытками человека до смерти – вышли по УДО», — заявил адвокат, слова которой приводит «Чемпионат».