Сборная России по волейболу начала матч с Канадой на Кубке мира

В Нагано (Япония) стартовал волейбольный матч между мужскими сборными России и Канады. Игра проходит в рамках второго тура Кубка мира.

Для подопечных Туомаса Саммельвуо это уже вторая игра в рамках турнира: накануне российские волейболисты встречались с командой Ирана и одержали победу со счётом 3:1.

После победы Саммельвуо подчеркнул, что после первого тура рано оценивать игру команды. При этом тренер отметил, что рад видеть проявление духа от своих игроков.