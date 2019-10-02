Сборная России по волейболу начала матч с Канадой на Кубке мира

В Нагано (Япония) стартовал волейбольный матч между мужскими сборными России и Канады. Игра проходит в рамках второго тура Кубка мира.
Для подопечных Туомаса Саммельвуо это уже вторая игра в рамках турнира: накануне российские волейболисты встречались с командой Ирана и одержали победу со счётом 3:1.
После победы Саммельвуо подчеркнул, что после первого тура рано оценивать игру команды. При этом тренер отметил, что рад видеть проявление духа от своих игроков.
Кубок мира станет возможностью реабилитироваться за неудачный чемпионат Европы: российские волейболисты, будучи одними из фаворитов турнира, дошли лишь до четвертьфинала, где проиграли Словении.
В Кубке мира принимают участие 12 команд, турнир продлится до 15 октября.
Комментарии Развернуть