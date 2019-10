View this post on Instagram

Дорогая Мария, @lasitskene.maria С ПОБЕДОЙ! 🥳 С третьим званием чемпионки мира! Умница! 🥳 Очень рада за тебя и твоего тренера! Желаю тебе преодолеть планку мирового рекорда в финале Олимпийских игра в Токио 2020 и услышать гимн России стоя на первой ступени пьедестала почета! 🇷🇺🏆🥇 ⠀ Dear @lasitskene.maria CONGRATULATIONS WITH THE VICTORY! With the third title of World Champion! Well done! 🥳 ⠀ Very happy for you and your coach! I wish you to overcome the bar of the World Record in the final of the Olympic games in Tokyo 2020 and hear the anthem of Russia standing on the first step of the podium! 🇷🇺🏆🥇