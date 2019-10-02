В Дохе (Катар) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике. Сегодня, 2 октября, будет разыграно три комплекта наград — в беге на 200 метров у женщин, на 110 метров с барьерами у мужчин и в метании молота.

Для российской аудитории наиболее интересными будут соревнования в беге с барьерами, так как там выступит Сергей Шубенков. Из-за отстранения ВФЛА он выйдет на старт в статусе нейтрального атлета.

Прежде сем бороться за медаль, ему предстоит выступить в полуфинале соревнований, который начнется в 20:05 по московскому времени. Финальный забег состоится в 23:00.

Напомним, Шубенков является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы в беге на 110 м с барьерами. Также в его активе золотая медаль чемпионата Европы в помещении на дистанции 60 м с барьерами.