Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова в матче между «Локомотивом» и «Зенитом». Команды встречались в рамках 11-го тура РПЛ, «железнодорожники» одержали победу со счётом 1:0.

Егоров признал, что в спорном эпизоде с участием Магомеда Оздоева следовало назначить пенальти в ворота «Локомотива». «После того как мы посмотрели видео после игры, я говорил, что с точки зрения департамента это одиннадцатиметровый удар. С позиции того, что мы увидели после игры, следовало назначить пенальти», — сказал специалист, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, ранее сам Магомед Оздоев заявил, что стоило назначить одиннадцатиметровый. Аналогичной позиции придерживается и главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

На данный момент «Зенит» и «Локомотив» имеют по 23 набранных очка, вместе с ними вторую строчку таблицы делят «Ростов» и «Краснодар», лидирует московский ЦСКА.