Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с представителем Франции Жереми Шарди во втором круге турнира АТР 500 в Пекине. Матч состоится сегодня, 2 октября, и начнется в 9:30 по московскому времени.

Спортсменам предстоит встретиться на «Лотус корте», где до них уже успеют сыграть американки Дженнифер Брэди и Мэдисон Киз.

Напомним, в стартовом поединке турнира Хачанов встречался с уругвайцем Пабло Куэвасом, преодолевшим раунд квалификации. Россиянин победил в двух сетах со счётом 6:2, 7:6 (9:7). Продолжительность матча составила 1 час и 33 минуты.

Призовой фонд турнира в Пекине составляет 3 666 275 долларов, его действующим победителем является представитель Грузии Николоз Басилашвили.