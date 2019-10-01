Американская рок-группа Green Day выпустила тизер видеоклипа на новую песню «Fire, Ready, Aim», в съемках которого приняли участие российские хоккеисты Александр Овечкин и Владимир Тарасенко.

Отмечается, что песня была записана в рамках сотрудничества с Национальной хоккейной лигой (НХЛ). По информации Sportsnet, песня будет представлена в качестве заглавной темы для «Wednesday Night Hockey» на канале NBCSN. Группа Green Day станет хедлайнером Матча всех звезд НХЛ, который состоится в январе 2020 года.

Напомним, Овечкин является капитаном «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого в сезоне-2017/18 завоевал Кубок Стэнли. Владимир Тарасенко также является обладателем Кубка Стэнли — он завоевал трофей вместе с «Сент-Луис Блюз» в минувшем сезоне 2018/19.