Петербургский «Зенит» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Бенфикой». После гостевой ничьей во Франции сине-бело-голубые сыграют дома, на «Газпром-Арене».

С «Лионом» у петербуржцев не все получилось, однако гостевая ничья — отличный результат, который почему-то многих удивил. На деле «Зенит» ничем не уступает «Лиону», и именно французов можно назвать главным претендентом на вылет из этой равной группы. Петербуржцам же предстоит игра с «Бенфикой», и здесь будет сложнее, несмотря на домашние стены арены на Крестовском.

«Бенфика» — команда, которая знакома петербургским болельщикам. Только вот этого же нельзя сказать об игроках и тренерском штабе, ведь последний матч был не в прошлом году, а в 2016-м, и за три года многое изменилось. Из действующего состава сине-бело-голубых в тех матчах 1/8 финала принимали участие только Дзюба, Жирков, Шатов и Смольников. Ну, и Кокорин, но Александр пока вне игры. Состав португальцев тоже серьезно изменился, тогда против россиян играли такие ребята, как нынешний вратарь «МанСити» Эдерсон и защитник «Барселоны» Нелсон Семеду.

Сейчас главные лица «Бенфики» — это вечный Пицци, забивший уже шесть голов в Примейре, греческий вратарь Влаходимос, пропустивший всего три мяча за семь игр, и испанский нападающий де Томас, который пока не забивал, но наверняка исправит это. Главное, чтобы не в матче с «Зенитом». Есть в составе португальцев особенно интересный для российских болельщиков футболист — 22-летний российский вратарь Иван Злобин, который недавно провел первый официальный матч за первую команду в Кубке Лиги, и сразу на ноль. Однако его шансы сыграть в Лиге чемпионов равны этому же числу.

Если «Зенит» обыграет «Бенфику», шансы на выход из группы серьезно возрастут, особенно с учетом вероятной победы «Лейпцига» над «Лионом». В случае поражения будет очень тяжело: следующие два матча сине-бело-голубым играть как раз с немцами, и здесь чудом будет заполучить хотя бы четыре очка.