Третья ракетка России Андрей Рублёв сыграет с представителем Италии Фабио Фоньини в матче второго круга турнира АТР 500 в Пекине. Поединок состоится сегодня, 2 октября, на «Лотус корте».

Спортсмены будут играть не первым запуском, поэтому точное время начала их матча неизвестно. Они выйдут на корт сразу после того, как завершится встреча между Кареном Хачановым и Жереми Шарди, которая начнется в 9:30 по московскому времени.

Напомним, в первом круге Рублёв встречался с представителем Болгарии Григором Димитровым и победил в двух сетах со счётом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час и 16 минут.

Призовой фонд турнира в Пекине составляет 3 666 275 долларов, его действующим победителем является представитель Грузии Николоз Басилашвили.