Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, пополнивший состав команды минувшим летом, прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера.

Крал заявил, что представлял начало своей карьеры в стане «красно-белых» по-другому и рассчитывал на победы. «После поражения от «Оренбурга» наш тренер был уволен. Учитывая неудовлетворительные результаты, это был лишь вопрос времени», — сказал футболист, слова которого приводит Sport.cz.

Он подчеркнул, что не знает, кто придет на смену Кононову. При этом Крал отметил, что с уходом главного тренера ситуация для него не изменилась.

Напомним, решение об отставке Кононова принималось прямо по ходу матча с «Оренбургом». После завершения встречи тренер не явился на пресс-конференцию, за что может быть оштрафован. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.