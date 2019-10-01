Петербургский СКА продолжает выездную серию матчей, в рамках которой встретится с казанским «Ак Барсом». Игра регулярного чемпионата КХЛ состоится сегодня, 2 октября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

На данный момент подопечные Алексея Кудашова занимают вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции, имея 19 очков после 13 сыгранных матчей. «Ак Барс» возглавляет Восточную конференцию с 18 очками, однако казанцы провели на две встречи меньше.

В общей таблице чемпионата СКА идет на втором месте, «Ак Барс» — на четвертом.

В предыдущем матче петербургские армейцы на выезде обыграли рижское «Динамо» со счётом 3:0, до этого дома разгромили «Динамо» из Москвы — 4:1. «Ак Барс» также одержал две победы подряд — над «Нефтехимиком» и «Куньлунем».