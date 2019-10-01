Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин анонсировал открытие школы фигурного катания в Москве.

Экс-спортсмен сообщил, что с приближением 40-летнего возраста он решил начать делиться своим опытом с юными фигуристами. «Мы будем развиваться без спешки, поэтому сейчас делаем акцент на малышах, которых сможем вырастить в школе. Я лично буду курировать все занятия и работу тренеров, надеюсь, что мы сможем показать результат со временем», – приводит слова Ягудина журнал «ОК».

Напомним, ранее Ягудин открыл собственную школу фигурного катания в Минске (Белоруссия). Фигурист объяснил, что из-за специфики своей деятельности и съемок на телевидении часто посещает Минск, поэтому сможет присутствовать на занятиях. Также он подчеркнул, что выбор был сделан в пользу Белоруссии из-за того, что национальная федерация сразу сделала шаг навстречу и оказала содействие.

Напомним, Ягудин является обладателем золотой медали Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. Также в его активе четыре победы на чемпионатах мира.