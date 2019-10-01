Главный тренер «РБ Зальцбург» Джесси Марш поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля».

По словам Марша, он сказал игрокам, что ему все равно, каков будет результат, он хочет, чтобы команда вышла и играла в свой футбол, была уверена в себе, агрессивна и прессинговала соперника. Тренер отметил, что «Зальцбургу» не нужно беспокоиться об ошибках, и что австрийцы просто играют с радостью, уверенностью и ясностью.

«Если у нас получится задуманное, тогда будет больше шансов на результат. Сказав это, я думаю, что это во всех отношениях будет невыполнимой миссией! Кому интересно? Честно, кого это волнует? Пока мы играем смело, можем быть очень горды собой», – сказал Марш, слова которого приводит Radio SiriusXM.

Напомним, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зальцбург» сыграет против «Ливерпуля». В первом туре австрийский клуб разгромил «Генк» со счетом 6:2, команда Юргена Клоппа проиграла «Наполи» со счетом 0:2.