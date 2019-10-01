Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин согласился на бой с американцем Майклом Хантером.

Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, слова которого приводит РБК. «После такого громкого и уверенного возвращения на ринг Саша не должен сдавать позиции», — заявил Рябинский. Он добавил, что верит в успех Поветкина, несмотря на то, что Хантер является очень сильным соперником, который умеет быстро двигаться и держать дистанцию.

Однако Хантер еще не объявлял о своем согласии на бой.

Напомним, ранее сообщалось, что бой Поветкина и Хантера может состояться в андеркарде матча-реванша Энди Руис — Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.

На данный момент Александр Повветкин обладает титулом чемпиона в тяжёлом весе по версии WBA International, этот пояс он завоевал 31 августа в поединке с британцем Хьюи Фьюри.