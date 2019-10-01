Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, выступающие в парном катании, не примут участие в серии Гран-при сезона 2019/20.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания России. «В связи с заключением врачей Александр Энберт временно приостанавливает соревновательную деятельность и по этой причине фигуристы не выступят на этапах серии Гран-при», — гласит заявление пресс-службы.

Напомним, в этом сезоне спортсмены пропустили контрольные прокаты, затем снялись с турнира Shanghai Trophy, где их заменят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Забияко и Энберт должны были выступить на двух этапах Гран-при — в Америке и во Франции.

Напомним, спортсмены являются серебряными призерами Олимпийских игр в Пхенчхане в командном турнире.