Московский «Локомотив» определился с цветом формы на матч против мадридского «Атлетико».

«Сегодня сыграем в белом», — сообщается в Twitter железнодорожников.

Отметим, встреча, которая пройдет на «РЖД Арене», начнется в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

В параллельной игре леверкузенский «Байер» сыграет с туринским «Ювентусом». После первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, «Ювентус» делит второе место с «Атлетико».