Московский «Локомотив» определился с цветом формы на матч против мадридского «Атлетико».
«Сегодня сыграем в белом», — сообщается в Twitter железнодорожников.
Отметим, встреча, которая пройдет на «РЖД Арене», начнется в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
В параллельной игре леверкузенский «Байер» сыграет с туринским «Ювентусом». После первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, «Ювентус» делит второе место с «Атлетико».
В первом туре команда Юрия Сёмина победила в гостевом матче со счётом 2:1 и увезла из Германии три очка. В составе «Локомотива» по мячу забили Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов, за немцев мяч в свои ворота отправил Бенедикт Хеведес.
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