Российский полузащитник московского «Динамо» Антон Соснин возобновил тренировки в общей группе без ограничений. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Из-за травмы футболист был вынужден пропустить около 8 месяцев. В товарищеском матче против польской «Ягеллонии» на январских сборах с командой Антон Соснин повредил сухожилия длинной приводящей мышцы, после чего проходил длительный курс восстановления.

Отметим, только в июне полузащитнику смогли сделать операцию.

Антон Соснин выступает за московское «Динамо» с 2015 года. Сейчас команда Дмитрия Хохлова располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, имея в активе 10 очков после 11 туров.

Следующий матч «Динамо» проведет в чемпионате России 5 октября, команда на выезде сыграет с «Оренбургом».