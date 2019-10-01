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  • 16:42,  1 октября 2019
Бокс/MMA
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Намек на Мэйвезера? Хабиб тренируется в боксерской экипировке

Хабиб
Хабиб Нурмагомедов. Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram показал фото в боксерской экипировке.

«Самый главный процесс в подготовке — это тяжёлые спарринги, и одновременно надо думать и о здоровье, чтоб не нагрузить своё тело и держаться золотой середины», — написал Хабиб под снимком.

Напомним, 7 сентября россиянин защитил титул чемпиона UFC. Он выступил на турнире UFC 242 в Абу-Даби, где его соперником стал американец Дастин Порье. Нурмагомедов одержал досрочную победу в третьем раунде, применив к сопернику удушающий прием. После окончания поединка Порье не сдержал эмоций и расплакался прямо в октагоне.

Ранее сообщалось, что в следующий раз Нурмагомедов выйдет в октагон весной 2020 года. Пока точно неизвестно, кто станет соперником россиянина. Скорее всего, это будет либо Тони Фергюсон, либо Жорж Сен-Пьер.

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