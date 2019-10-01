Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал рассказал о том, как прошло его посвящение в новый клуб.

В интервью sport.cz Крал рассказал, что сходил с коллегами в баню. «Там мне ставили иголки. Не футболисты, а специально обученные люди — хорошо восстанавливает», — отметил чешский футболист.

«Бегали в парную, сидели за столом в простынях, шапочках, болтали, ели уху. Такой вот был тим-билдинг. Было очень приятно», — заключил футболист.

Напомним, Алекс Крал ранее выступал за пражскую «Славию», в августе 2019 года полузащитник стал игроком московского «Спартака». По информации СМИ, трансфер игрока из чемпионата Чехии обошелся «Спартаку» в 12 миллионов евро.

Ранее Алекс Крал прокомментировал прессе увольнение Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака».