Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему матч с «Локомотивом» вышел неудачным для его команды.

«Одна игра получается лучше, другая — хуже. Не думаю, что тактическая схема повлияла на нашу игру с «Локомотивом». Первые полчаса абсолютно хорошая игра в обороне, а вот в атаке нам не хватало скорости, потому что очень инертная наша группа атаки, но это скорее было связано с тем, что какое-то время пропустил и Дриусси, и Азмун. Но мы понимаем их важность, и через игры должны подводить их к следующим матчам, потому что это ключевые игроки для нашей команды», — сказал Семак на пресс-конференции.

Отметим, «Зенит» сыграет против «Бенфики» 2 октября на «Газпром Арене».

Главным арбитром встречи назначен испанец Карлос дель Серро, его ассистентами станут Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Резервный судья — Гильермо Куадра Фернандес. Главный судья ВАР — Хосе Санчес, ассистент видеорефери — Хуан Мартинес.