Иванович: Мой гол «Бенфике» важен, но сейчас время для новой истории

Сербский защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович вспомнил свой гол в ворота «Бенфики«, который он забил, будучи игроком «Челси«.

На предматчевом брифинге Иванович отметил: «Гол в ворота „Бенфики“ — один из самых важных мячей, которые я забил в прошлом клубе. Но сейчас — время для новой истории».

Футболист поблагодарил журналистов за напоминание, однако отметил, что завтра все начнется заново, и он отдаст на поле все силы.

В 2013-м году лондонский «Челси» и лиссабонская «Бенфика» встретились в финале Лиги Европы. Победу одержал «Челси» со счетом 2:1, решающий мяч на 93-й минуте матча забил именно Бранислав Иванович.