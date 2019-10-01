Российский фигурист Александр Энберт рассказал о том, что собирается делать после приостановления карьеры и остается ли работать в паре с Натальей Забияко.

В интервью порталу РИА Новости Энберт отметил, что карьеру завершать он не собирается, а только приостанавливает спортивную деятельность. «Будем консультироваться с врачами и использовать все их рекомендации относительно пульса, чтобы восстановление прошло максимально быстро и хорошо», — заявил фигурист.

По словам спортсмена, пара Забияко/Энберт остается, однако пока ее деятельность приостановлена. «Мы вместе будем думать, как проводить дальнейшие тренировочные занятия, когда они будут возможны. Любые наши тренировки будут проходить после более подробной рекомендации врачей», — заявил Энберт, добавив, что партнерша его поддерживает и собирается сохранять физическую форму.

Напомним, сегодня стало известно, что пара Наталья Забияко/Александр Энберт не выступит в текущем сезоне на этапах Гран-при по болезни партнера.