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  • 18:23,  1 октября 2019
Футбол
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Маркизио созвал пресс-конференцию на стадионе «Ювентуса»

Маркизио, футбол, "Зенит"
Клаудио Маркизио. Фото: https://www.instagram.com/marchisiocla8

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио созвал пресс-конференцию.

Итальянец ответит на вопросы журналистов в четверг на стадионе «Ювентуса». Маркизио остался свободным агентом после ухода из «Зенита» и ранее отклонил предложения от команд Китая, Японии и Эмиратов.

Пресс-конференция на стадионе «Ювентуса» может означать возвращение Маркизио в «Ювентус». Ранее в клуб вернулись Джанлуиджи Буффон и Андреа Бардзальи: первый — в качестве игрока, второй — как ассистент главного тренера.

Напомним, летом 2018-го года Маркизио перешел в петербургский «Зенит» на правах свободного агента, но не смог закрепиться в составе.

Ранее сообщалось, что «Брешия» рассчитывает приобрести игрока и платить ему миллион евро за сезон, но Маркизио хочет получать больше.

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