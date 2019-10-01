Маркизио созвал пресс-конференцию на стадионе «Ювентуса»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио созвал пресс-конференцию.

Итальянец ответит на вопросы журналистов в четверг на стадионе «Ювентуса». Маркизио остался свободным агентом после ухода из «Зенита» и ранее отклонил предложения от команд Китая, Японии и Эмиратов.

Пресс-конференция на стадионе «Ювентуса» может означать возвращение Маркизио в «Ювентус». Ранее в клуб вернулись Джанлуиджи Буффон и Андреа Бардзальи: первый — в качестве игрока, второй — как ассистент главного тренера.

Напомним, летом 2018-го года Маркизио перешел в петербургский «Зенит» на правах свободного агента, но не смог закрепиться в составе.