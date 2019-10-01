В матче Юношеской лиги УЕФА московский «Локомотив» потерпел поражение от мадридского «Атлетико» со счетом 2:3.

В составе «матрасников» дубль оформил Рикельме, который забил на 68-й минуте и 92-й. Еще один гол забил Вильфред на первой минуте, добавленной к времени первого тайма.

У железнодорожников отличились Основ на 89-й минуте и Клинов на 90-й минуте встречи.

Отметим, встреча основных команд пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». В параллельной игре леверкузенский «Байер» сыграет с туринским «Ювентусом». После первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, «Ювентус» делит второе место с «Атлетико».

В первом туре команда Юрия Сёмина победила в гостевом матче со счётом 2:1 и увезла из Германии три очка. В составе «Локомотива» по мячу забили Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов, за немцев мяч в свои ворота отправил Бенедикт Хеведес.