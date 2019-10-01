Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников прокомментировал высказывание Федора Смолова в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит».

«Мы понимаем, что Фёдор погорячился, и тут нет темы для обсуждения. К судейству надо относиться уважительно», — сказал Мельников, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, Смолов во флэш-интервью раскритиковал решение об отмене его гола, предложив отдать «Зениту» первое место в турнирной таблице РПЛ. Позже Максим Траньков прокомментировал высказывание нападающего «Локомотива», назвав того бездарностью, но затем удалив свое сообщение.

Отметим, «железнодорожники» одержали победу со счётом 1:0, а автором единственного забитого гола стал полузащитник хозяев Гжегож Крыховяк, отличившийся на 48-й минуте встречи.